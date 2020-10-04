РИАМО - 4 окт. В Московской области начинают рекультивировать 13 мусорных полигонов, по итогам работ их превратят в зеленые холмы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы рекультивировали уже 12 полигонов и еще начинаем рекультивацию 13», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, очень важно сделать так, чтобы люди могли получать только положительные впечатления от зеленых холмов, в которые превратят полигоны.

С прошлого года регион перешел на новый стандарт сбора и переработки отходов. Для смешанных отходов на контейнерных площадках поставлены серые баки, для бумаги, металла, картона и пластика – синие баки.