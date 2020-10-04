РИАМО - 4 окт. Ситуация с заражением коронавирусной инфекцией в столице стабилизировалась, но количество госпитализированных больных продолжает немного расти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных (которых госпитализируют - ред.) медленно, но верно приближается к тысячи человек в сутки. Среди них очень много тяжело больных», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что среди выявленных больных очень много тех, кто переносит коронавирус тяжело.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.