РИАМО - 4 окт. В Москве и Московской области в воскресенье температура может подняться до плюс 20 градусов, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 18 до плюс 20 градусов, а в Подмосковье - от плюс 15 до плюс 20 градусов», - говорится в сообщении.



Юго-восточный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня будет около 759 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха - порядка 40%.