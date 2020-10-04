РИАМО - 4 окт. В столице бездомные собаки и кошки с улиц попадают в 13 муниципальных приютов, почти все животные дворняжки, но есть в приютах и породистые питомцы, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

«В большинстве случаев животные попадают в приюты в результате отлова — городские службы забирают с улиц всех собак и кошек, у которых нет чипов или ошейников. Заявки на отлов подают в управу жители, когда видят бродяжек во дворах или подъездах», — говорится в сообщении.

Что касается породистых питомцев, то их редко привозит служба отлова. Чаще всего сами хозяева подбрасывают животных к приюту.

Специалист по социализации животных приюта «Зеленоград» Наталья Хохлова отметила, что в сентябре в приют хозяева подбросили старого мопса. Собаку привязали к калитке, а когда его обнаружили сотрудники приюта, то пес тяжело дышал и трясся. Собака испытала сильнейший стресс.

Она добавила, что впоследствии у животного выявили проблемы с задними лапами. Возможно именно из-за этого хозяева отказались от него.

Бывает, что породистых кошек или собак передают приютам по решению суда, когда за животными уже не может заботиться хозяин. Например, этой весной в одном из приютов столицы появился персидский кот Персивальд, которого забрал приют после смерти хозяйки. Сначала кот тосковал, но затем адаптировался и повеселел. А потом его забрала новая семья.

Приютам помогают в пристройстве животных команды помощи породистым собакам, в которых активисты занимаются поиском дома для определенных пород.

«К нам попадают самые разные животные. Было несколько овчарок, такс, болонок, хаски, а также доберман и белый боксер. К сожалению, мы не можем обеспечить комфортное содержание всех животных, например, маленьких декоративных собачек — для них наши вольеры слишком большие», — отметила руководитель пресс-службы ГБУ «Доринвест» Юлия Макагонова.

Хаски по кличке Герц переехал из приюта в такую команду активистов. Хозяева отказались от пса, так как не могли уделять ему достаточное количество внимания.

Еще в приюте «Зоорассвет» живет хаски Тайгер. Собака из-за безразличия бывших хозяев владельцев стала неуправляемой и агрессивной. Сейчас с хаски работают специалисты по социализации. Если его удастся реабилитировать, то для собаки начнут искать новый дом.

«Очень часто животные становятся жертвами моды. Люди заводят разрекламированные породы собак и кошек, не понимая, что у каждого из них свои особенности и свойства характера, требующие соответствующего подхода в воспитании», — подчеркнула специалист по социализации животных приюта «Зоорассвет» Мария Агранат.

Сейчас в мегаполисе все чаще люди стремяться брать животных из приюта. С начала этого года хозяев нашли свыше 2 тысяч кошек и собак.

В городе все желающие завести кошку или собаку могут выбрать питомца с помощью онлайн-каталога. Все животные, которых приют отдает на пристройство, здоровы, привиты, стерилизованы, чипированы и обучены ходить в туалет.