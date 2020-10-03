РИАМО - 3 окт. Московский ФК «Спартак» сыграл с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча завершилась ничьей, сообщает Газета.ru.

Игра закончилась со счетом 1:1. Матч прошел в столице.

«За сине-бело-голубых отличился Александр Ерохин. В составе москвичей точным ударом отметился Эсекьель Понсе», - говорится в сообщении.

Московской команде удалось сравнять счет практически в конце игры, на 86-й минуте.

На сегодняшний день «Спартак» и «Зенит» возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. Каждый из клубов набрал по 21 очку.​