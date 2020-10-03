РИАМО - 3 окт. В музейно-храмовом комплексе «Дорога памяти» в Подмосковье открылась персональная выставка народного художника России Салавата Щербакова, на экспозиции представлены 19 работ, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Художественная деятельность Салавата Александровича богата колоритными историческими работами, которые имеют огромное значение для нашей страны, прославляют героическое прошлое и настоящее России», - отметил на церемонии открытия замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он добавил, что благодаря Щербакову военная тематика в искусстве, вышла на новый уровень – созданы знаменитые памятники странам антигитлеровской коалиции, воинам-интернационалистам, воинам-железнодорожникам, маршалу Василевскому, оружейнику Михаилу Калашникову и «Вежливым людям» в Симферополе.

Выставку в музейно-храмовом комплексе дополняют снимки с изображениями уже реализованных проектов в разных городах страны и за рубежом.

Салават Щербаков – скульптор, академик, профессор-педагог, автор свыше 200 монументальных произведений, установленных в Москве, российских регионах и за границей. Его работы прославляют историческое прошлое и настоящее России.