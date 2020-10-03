РИАМО - 3 окт. Возгорание произошло в высотном здании, расположенном на Котельнической набережной в столице, пожар потушили, сообщает ТАСС.

Вечером в субботу поступила информация о возгорании по адресу: Котельническая набережная, дом №1/15. Из окон, расположенных на 20-21 этажах, шел густой дым.

«Произошло загорание шкафа на площади 1 квадратный метр, оно ликвидировано», - сказал представитель ГУ МЧС России по Москве.

В результате инцидента пострадавших нет. Эвакуация людей из высотного здания не проводилась.​