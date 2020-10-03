РИАМО - 3 окт. В российском министерстве науки и высшего образования пока не рассматривают вопрос об общем переходе вузов страны на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости.

В столице о возврате к обучению на удаленке заявили медуниверситет имени Пирогова и лингвистический университет. А еще Московский городской педагогический университет и Высшая школа экономики переводят на дистанционное обучение только ряд кафедр.

«По словам ведомства, вузы действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, рекомендующих переводить на дистанционный формат студентов очно-заочной и заочной формы обучения, а также не допускать к очному проведению занятий педагогов старше 65 лет или с хроническими заболеваниями», - говорится в сообщении.

Также представитель пресс-службы министерства отметил, что решение о переводе студентов на удаленку зависит от эпидситуации в каждом регионе и в стране в целом.

На сегодняшний день во всех регионах страны выявлено 1 204 502 случая коронавируса, зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.​

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».