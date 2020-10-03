РИАМО - 3 окт. В центре по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии» городского округа Подольск состоялся региональный отборочный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа», Подмосковье на игре будет представлять команда из Каширы, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области.

«Всего в игре встретились семь сильнейших команд Подмосковья. Победу одержала команда «Казаки России» из Каширы, именно юные патриоты из Каширы представят регион в 2021 году во всероссийской игре «Победа», - сказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Подмосковья Александр Легков.

Второе место заняла команда «Витязь» из городского округа Чехов, а на третьем месте оказалась команда «Крепость» из Можайского городского округа.

«Было очень почетно получить приглашение на эту игру. Побороться за право представлять нашу область на всероссийском уровне вместе с сильнейшими командами Московской области - это было круто», - отметила одна из участниц команд.

Она добавила, что участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, преодолении полосы препятствий, метании учебных ручных гранат и проверили свои знания в исторической викторине.