РИАМО - 3 окт. У супругов - олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина и победительницы Игр-2006 в парном катании Татьяны Тотьмяниной - украли породистую собаку, инцидент произошел на территории новой Москвы, сообщает Газета.ru.

Как отметила фигуристка, неизвестный украл бигля по кличке Асти недалеко от деревни Крекшино, злоумышленник увез пса на своей иномарке.

«Украли собаку! Кличка Асти! 3,5 года. Есть свидетели, увезли на машине Kia. Деревня Крекшино», — написала Тотьмянина в своем Instagram.

Фигуристка удалила публикацию после того, как питомца вернули.​