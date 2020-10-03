РИАМО - 3 окт. В парке «Патриот» в Московской области прошла торжественная передача полноразмерной действующей копии бронепоезда времен Великой Отечественной войны БП-43, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Благодаря кропотливой работе тульских мастеров экспозиция центральной выставочной площадки министерства обороны России пополняется действующей копией легендарного «оружия Победы» - самого воюющего бронепоезда БП-43», - сказал замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Бронепоезд БП-43 укомплектован оригинальными интерьерными системами наблюдения - это стереотруба, перископы, радиостанции. На нем поворачиваются башни, работает паровозная топка и гудок. Стволы стрелкового оружия в походном формате разворачиваются по ходу движения и против хода, а все вооружение бронепоезда имитирует стрельбу.

«Благодаря мастерству инженеров, которые восстановили исторический облик бронепоезда, у посетителей парка «Патриот» появилась возможность ознакомиться с этой грозной машиной, а также наблюдать военно-исторические реконструкции с ее участием. Это очень важно для нас и для подрастающего поколения», - отметил Картаполов.

Также в рамках церемонии состоялась историческая реконструкция, в ходе которой экипаж бронепоезда БП-43 успешно отразил огнем из зенитной установки налет вражеской авиации – самолетов «Пайпер Кэб» и «Беккер».