РИАМО - 3 окт. Согласно данным опроса сервиса Туту.ру, только 11% жителей России могут в любой момент поехать, куда захотят, при этом порядка 40% соотечественников не имеют денег на путешествия, сообщается на сайте kp.ru.

Легко отправиться в поездку на выходные могут 29% граждан, однако на двухнедельную поездку им придется копить деньги.

«Вообще не могут себе позволить какие-либо путешествия 38% соотечественников. Остальные ради поездок откладывают деньги несколько месяцев, берут кредиты, или занимают в долг у знакомых», — говорится в сообщении.

Всего было опрошено 1,8 тысячи человек. Опрос проводился на сайте компании и в социальных сетях.​