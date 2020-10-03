РИАМО - 3 окт. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском вечером в субботу задержали и отменили 34 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали три рейса и пять отменили. В Шереметьеве задержан один рейс, отменили шесть. В аэропорту Домодедово задержано четыре рейса, еще 13 отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержаны два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.