РИАМО - 3 окт. Российское правительство приняло решение о продлении срока действия нескольких разрешительных документов по вопросам промышленной безопасности и эксплуатации опасных производственных объектов, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Решение было принято с целью сохранить нормальный режим работы организаций в условиях пандемии коронавируса и сократить возможные издержки», — говорится в сообщении.

Например, до 2022 года в стране будут возможны без переоформления лицензии деятельность по разработке взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работа, связанная с использованием взрывчатых веществ промышленного назначения.

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3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».