РИАМО - 3 окт. Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер отметил, что в ближайшее время страны ЕС не будут открывать свои границы для россиян, сообщает kp.ru.

Он подчеркнул, что чиновники ЕС обновляют оценки по возможности открытия границ раз в две недели. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не располагает к широкому турпотоку в Европе.

«Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС. Я не думаю, что есть немедленная перспектива», - сказал Эдерер.

По его словам, ситуация по коронавирусу может стабилизироваться к концу октября - началу ноября, но сейчас делать прогнозы не стоит.

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».