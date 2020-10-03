РИАМО - 3 окт. Специалисты выявили в Концертном зале имени Чайковского нарушения перчаточно-масочного режима, учреждение культуры могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

Обследования концертного зала провели инспекторы ОАТИ.

«Установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях», — отметил Поповский.

По его словам, специалистами по итогам обследования учреждения культуры будет составлен административный протокол, который предусматривает штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В мегаполисе наблюдается сильный рост случаев заражения коронавирусом. Для профилактики и снижения распространения инфекции в общественных местах и в транспорте следует соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

Ранее оперштаб столицы сообщил, что популярный клуб Gipsy могут закрыть за нарушение антиковидных мер. В заведении не соблюдалось социальное дистанцирование, также не дезинфицировали помещение клуба и воздух в нем.