РИАМО - 3 окт. Празднование 470-летия со дня образования Сухопутных войск состоялось на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил России в подмосковном парке «Патриот», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Мероприятия начались с проведением молебна в Главном храме ВС РФ, после которого состоялся крестных ход и чин открытия складня воскресения Христова на восточной апсиде храма.

«Военнослужащие роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка провели плац-концерт для гостей мероприятия. Также на площадке выступили артисты Центрального дома российской армии имени М.В. Фрунзе и ансамбля Московского высшего общевойскового командного училища», — говорится в сообщении.

Гости смогли ознакомиться с выставкой вооружения, техники и современной боевой экипировкой военнослужащих Сухопутных войск. На территории были развернуты интерактивные выставки.

В заключительной части праздничной программы состоялась военно-историческая реконструкция боя времен начала Великой Отечественной войны.