РИАМО - 4 окт. В Воскресенье будет изменено расписание электричек Ярославского направления МЖД в связи с ремонтно-путевыми работами, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Ремонт будут проводить на станции Соколовская. Технологические «окна» назначены с 12:30 до 23:30.

«Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут ряд электропоездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Фрязино, Фрязево, Болшево, Щелково, Пушкино, Сергиев Посад и Александров», - говорится в сообщении.

У нескольких пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Пассажиров попросили отнестись к изменениям с пониманием. Ознакомиться с изменениями можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В связи с распространением коронавируса пассажирам электричек все еще необходимо носить маски.​