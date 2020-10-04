РИАМО - 4 окт. В городском округе Шатура в воскресенье состоятся выборы в совет депутатов, вакантны 25 мандатов, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

Из 25 мандатов 15 будут выбраны по мажоритарным округам и десять – по партийным спискам.

«Для участия в выборах зарегистрированы 124 кандидата: семь самовыдвиженцев и 117 – от политических партий», – говорится в сообщении.

На территории городского округа зарегистрированы около 70 тысяч избирателей. Выборы будут организованы на 41-м участке.

Также можно было до 3 октября проголосовать досрочно.​