РИАМО - 3 окт. Столичный клуб ЦСКА в меньшинстве обыграл «Урал» и вышел на третье место в турнирной таблицы РПЛ с 19 очками, передает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Бактийор Зайнутдинов и Константин Марадишвили», — говорится в сообщении.

До забитых голов армейцы остались в меньшинстве — защитник Хердур Магнуссон был удален на 49-й минуте игры.

Теперь у ЦСКА 19 очков и третье место в чемпионате. «Урал» занимает 12 строчку с десятью очками.​​