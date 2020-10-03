РИАМО - 3 окт. Автомобиль Audi насмерть сбил пожилую женщину во дворе жилого дома в Рязанском районе столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице 1-я Новокузьминская, дом 4.

«Водитель Audi при движении задним ходом по дворовой территории совершил наезд на женщину 1936 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия в настоящий момент проводится проверка.

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