РИАМО - 3 окт. Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна, глава государства отметил талант и увлеченность актера любимым делом, сообщает Газета.ru.

Джигарханяну в субботу исполнилось 85 лет.

«Уважаемый Армен Борисович! Примите поздравления со знаменательной датой —​ 85-летним юбилеем», — говорится в поздравлении президента.

Путин отметил талант, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом Джигарханяна. Он уточнил, что все эти качества помогают артисту воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы.

Глава государства добавил, что насыщенный профессиональный путь актера достоин глубокого и искреннего признания.

Кроме того, Путин пожелал Джигарханяну здоровья, успехов и всего самого доброго.

Джигарханян известен зрителям по ролям в фильмах «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Короли и капуста», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43» и многих других.