РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 окт. В подмосковных Люберцах, Котельниках и Дзержинском разыскивают пропавшего 28 сентября Савелия Роговцева, сообщается на форуме поискового отряда «Лиза Алерт».

Семилетний мальчик пропал 28 сентября в поселке Горки Владимирской области.

«28 сентября 2020 года семилетний Савелий Роговцев не вернулся из школы. Может находиться в Московской области», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего ребенка составляет120 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой был черно-зеленый рюкзак, темно-синяя шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.