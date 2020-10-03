РИАМО - 3 окт. Профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что следующая вспышка коронавирусной инфекции в России произойдет весной следующего года, однако она будет гораздо слабее предыдущих, сообщает Ura.ru.

«Коронавирус <…> видимо, очень надолго. Вопрос лишь в том, насколько будет существенен прирост, <…> сколько будет тяжелых случаев», — сказал Аграновский.

По словам специалиста, «прироста взрывного не будет».

По мнению ученого, вспышка, вероятнее всего, произойдет весной 2021 года. При этом спад заболеваемости быстрым, скорее всего, не будет.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету (пандемия завершится - ред.)», — считает он.​​

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3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».