РИАМО - 3 окт. В Центр содействия строительству Московской области можно обратиться за помощью на любой стадии реализации проекта, сообщил исполняющий обязанности руководителя центра Иван Синельников.

«Мы берем на сопровождение проекты на любой стадии реализации, когда бы к нам ни обратились. Если, конечно, объект подходит под наши критерии. Это то, что касается сопровождения. А консультируем мы всех, кто к нам обращается. Неважно — тысячу метров квадратных он строит или сорок», — сказал Синельников в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Он напомнил, что обратиться в центр можно в электронном виде или по телефону.

«Ежедневно, с 10 утра до 5 вечера, кроме пятницы, мы консультируем. Ведется график, и однозначно человека примут, и на все вопросы ответят, а если нужно, пригласят специалиста из компетентного органа, владеющего конкретным вопросом», — добавил исполняющий обязанности руководителя ЦСС.

По его словам, при желании застройщика центр берет проект на сопровождение и прикрепляет к нему персонального менеджера.

Также в центр может обратиться человек, не получивший право собственности на земельный участок, но планирующий открыть на нем свой бизнес.

«Любой потенциальный застройщик может воспользоваться бесплатной услугой «Градостроительная проработка инвестиционного проекта», позволяющей оценить потенциал и градостроительные ограничения территории, а также возможные риски в рамках реализации проекта», — пояснил Синельников.

Он также посоветовал потенциальным застройщикам перед покупкой земельного участка получить перечень ограничений по участку согласно ЗОУИТ (зоны с особыми условиями использования территорий).

«Получив такой документ, предприниматель четко может понять, подходит ли такой земельный участок для реализации его идеи или нет», — добавил специалист.