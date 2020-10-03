РИАМО - 3 окт. Центр содействия строительству Подмосковья планирует сократить срок согласования проектов возведения объектов с 14 месяцев до 12 месяцев, сообщил исполняющий обязанности руководителя центра Иван Синельников.

«На нынешний год мы себе поставили задачу сократить срок (согласования проекта – ред.). Конечно, за один день никогда не выдашь… Мы понимаем, что есть проектная документация специфического свойства, что, вообще, очень много времени уходит у застройщика на проектную документацию», - сказал он в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Синельников уточнил, что данная работа у застройщиков занимает порядка 14 месяцев, в 2020 году у центра стоит задача – сократить такой срок до года.

По его словам, всю подготовку разрешительных документов на строительство в Московской области планируют перевести в онлайн.