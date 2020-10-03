РИАМО - 3 окт. В Центре содействия строительству Подмосковья планируется перевести все дела по подготовке исходно-разрешительной документации для возведения объекта в онлайн-формат, сообщил исполняющий обязанности руководителя центра Иван Синельников.

«Чтобы любой застройщик в Московской области всю разрешительную документацию мог получить не выходя из дома или из рабочего кабинета. От начала до конца. Идея такая. На сегодняшний день она реализована на 90%», — пояснил Синельников в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Он уточнил, что также центр должен выступать инициатором внесения изменений, в том числе и в нормативные документы для того, чтобы снижать количество процедур, которые сегодня обязательны для застройщиков.

«Вы помните: 15 ведомств, 18 согласований. И это только федеральных, а у нас есть еще и региональные, и муниципальные», — добавил Синельников.

Он пояснил, что на сегодняшний день Градостроительный кодекс РФ написан таким образом, что и при строительстве огромного завода на 100 тысяч квадратных метров, и при возведении простого магазина на тысячу метров — с точки зрения комплекта документов разницы практически никакой. Папки с документами потоньше, но количество этих папок — аналогичное.

По его словам, нормативные документы нужно менять, чтобы для небольшого магазина процесс согласования документации проходил быстрее.