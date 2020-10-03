РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. В подмосковном Подольске на выставке ретроавтомобилей ко Дню города показали две машины советской скорой помощи в полной комплектации, весь ряд легковых советских, американские и германские, всего около 100 машин, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» Вячеслав Манейкин.

Ко Дню города Подольска клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» в субботу возле Концертного зала администрации провел традиционную выставку, в том числе коллекционеров из Подольска. Затем ретроавтомобили перевезли к Историко-мемориальному музею-заповеднику «Подолье», где они стали частью экспозиции с картинами на выставке «Подольск-страна Советов». Подольские художницы Марина Манейкина и Маргарита Соболева объединятся с владельцами ретроавтомобилей и возле музея выставят 14 картин с видами улиц города советского периода.

«Привезли две скорые помощи - ГАЗ-22 и РАФ. Это легендарные машины, к сожалению, их мало дошло до нашего времени, потому что их списывали и утилизировали. На выставке эти машины можно было увидеть в полной сохранности и в полной комплектации - все дыхательные приборы, носилки», - сказал Манейкин.

Он добавил, что привезли «Полуторку» 40-х годов, которая прошла войну и находится в прекрасном состоянии. Самой старшей была немецкая машина Adler 1935 года. Немного помоложе ГАЗ-АА 1940 года. Привезли легендарную туристическую палатку «Скиф» советского времени, которая очень нравится всем тем, кто интересуется туризмом.

Также можно было сфотографироваться с машинами практически всего советского автопрома - «Волгами», «Победами», «Москвичами», «Запорожцами». Американский автопром 1950-1970-х годов был представлен марками Plymouth, Chevrolet. Линейка автопрома ГДР - автомобилями Barkas, Wartburg, Multicar.

Первая выставка в Подольске состоялась в 2001 году, в это же время было принято решение создать клуб и объединить владельцев старинных автомобилей.