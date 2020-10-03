РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 окт. В Балашихе в субботу прошло закрытие мотосезона, около 250 байкеров из мотоклуба «Ночные волки» проехались по городу мотоколонной от площадки гипермаркета «Метро» в микрорайоне Железнодорожный до ТЦ «Стройпарк» в микрорайоне Саввино, где приняли участие в большом мотофестивале, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Данное мероприятие организовано отделением клуба «Ночные волки Железнодорожный». На него также съехались более 200 байкеров из отделений «Ночные волков» Долгопрудного, Воскресенска, Коломны, Павловского посада, Владимира и других.

«Сегодня (в субботу - ред.) у нас в Балашихе состоялось закрытие мотосезона, приуроченное к спортивному празднику Мотоджимхана. Это мотоциклетная спортивная дисциплина, в котором участники соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов», - сказал президент отделения клуба «Ночные волки Железнодорожный» Михаил Медведев.

Он добавил, что сначала колонна из порядка 250 мотоциклов, что для клуба стало настоящим рекордом, по традиции стартовала от ТЦ «Метро» в Железнодорожном, проехалась по городу, а затем подъехала к ТЦ «Стройпарк», где мотоциклисты стали участниками кинофестиваля.

По его словам, гости мероприятия могли посмотреть соревнования и развлекательная программу: шоу детского городского мотоклуба, концерт, отведать полевую кухню, а затем увидеть соревнования и стантрайдинг-шоу - это профессиональный вид мотоспорта, который требует профессионального подхода с регулярными тренировками - с участием 24-летней гостьи из Санкт-Петербурга, мотоспортсмена с мировым именем, стантрайдера, каскадера, блогера Даши Харченко.

«Сегодня я показала несколько трюков в стандрайдинге: езду на заднем колесе, дрифт и другие трюки. Мне очень нравятся мотоциклы, я с 18 лет за рулем, несмотря на то, что это травмоопасный вид спорта. Езжу на европейские соревнования. И чтобы всегда быть в форме, постоянно тренируюсь: по 5 раз в неделю, а иногда каждый день по 2 часа», - подчеркнула Харченко.

Победителям соревнований вручили почетные грамоты, сувениры, памятные подарки и подарочные сертификаты. Для гостей праздника в этот день состоялся рок-концерт и программа с участием музыкальных коллективов Балашихи.