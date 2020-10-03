РИАМО - 3 окт. В Москве утвердили проект модернизации для филиала детской городской поликлиники №143, работы будут проводить как на фасаде здания, так и внутри него, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, московские власти хотят повысить комфорт пациентов — они должны приходить в современные клиники с новым цифровым оборудованием, а прием должны вести специалисты узких профилей.

«На днях утвердили проект для филиала детской поликлиники №143 в Рязанском районе. Сделаем там и фасадные, и внутренние работы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин напомнил, что в городе идет программа модернизации поликлиник, всего будет отремонтировано 135 объектов. Программа рассчитана до 2024 года.

Капремонт в 12 зданиях стартовал до пандемии коронавируса. Летом еще в 25 зданиях начались работы.