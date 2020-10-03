РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов посетил выставку ретроавтомобилей и мотоциклов ко Дню города и отметил, что на ней небывалое число участников и посетителей, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске прошла выставка ретромобилей, приуроченная к празднованию 239-й годовщины со дня основания Подольска и образования Подольского уезда. На площадке у концертного зала администрации расположилось более 100 единиц старинной техники – автомобили и мотоциклы. Затем они переехали к Историко-мемориальному музею-заповеднику «Подолье», где автомобили стали частью экспозиции с картинами на выставке «Подольск-страна Советов».

«Количество участников, которые представляют свои машины, и количество зрителей говорят в пользу того, что это мероприятие популярно. Сегодня небывалое число участников. Я за минувшие практически 20 лет не помню, чтобы такое количество участников было на выставке ретромобилей. Может быть люди соскучились и по общению тоже. Это бережное отношение к прошлому, все-таки ретромобили – это часть нашей истории. Вижу с какой гордостью очень многие представляют свои раритеты. И их состояние в большинстве своем говорит о том, что историю хотят сохранять!» - сказал Пестов.

Он отметил, что ему нравятся все старые советские машины, потому что, глядя на них, можно мысленно вернуться в тот период, когда был совсем маленьким. И тогда на мгновение кажется, что ничего не изменилось.