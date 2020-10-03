РИАМО - 3 окт. Российское правительство одобрило проект закона о ратификации соглашения между РФ и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей, сообщает Газета.ru.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей», — говорится в документе.

Принятие данного законопроекта позволит укрепить юридическую базу для развития сотрудничества между РФ и Израилем по усыновлению.

А еще это обеспечит защиту прав и интересов детей — российских граждан, которых передают на международное усыновление или удочерение.​​