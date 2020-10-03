РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов поздравил жителей с 80-летием города Климовск, пять лет назад ставшего частью округа, и вручил отличившимся медали и благодарственными письмами, сообщается на сайте администрации округа.

В микрорайоне Климовск в субботу на Октябрьской площади жителей микрорайона поздравил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Позвольте мне сердечно поприветствовать всех тех, кто сегодня собрался на Октябрьской площади и поздравить вас с 80-летием города Климовска, которое отмечается в этом году. <> От души желаю благополучия в семьях, доброго здоровья, новых успехов в развитии нашей малой Родины – Климовска, городского округа Подольск и любимой Московской области. Будьте здоровы, счастливы и сегодня, и на долгие-долгие годы вперед. С праздником вас!» - сказал Пестов.

За доблестный труд на благо Подольска медалью «За безупречную службу» IV степени Пестов наградил слесаря-сантехника 6-го разряда МУП «СЕЗ» Александра Фомина. Также он отметил благодарственными письмами за результативную работу на благо округа слесаря-сантехника 5-го разряда МУП «СЕЗ» Виталия Мачука, председателей советов многоквартирных домов №11 на улице Ихтиманская Светлану Косикову, №7 на улице Южный переулок Елену Ледовскую, №11 на улице Симферопольская Татьяну Похитун, №26А на улице Ленина Зою Уварову.

Также глава наградил жителей многоквартирного дома № 2/18 на улице Победы Евгения Горчакова, многоквартирного дома №7 на улице Серпуховской Римму Абашеву, председателя ТСЖ «Климовск-12» Василия Ватлина, генерального директора ООО «Автоприют» Семена Чичерина, директора ООО «Зеленхоз» Сергея Рассказова, директора ТЦ «Леруа Мерлен» Валентину Чистякову, начальника участка по содержанию объектов внешнего благоустройства Климовска МБУ «Подольский комбинат благоустройства» Антонину Князеву.

Медали получили также мастер участка по содержанию объектов внешнего благоустройства Климовска МБУ «Подольский комбинат благоустройства» Наталья Аллакова, начальник 77-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Радченко, заместитель начальника 77-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Пряхин.