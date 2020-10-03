РИАМО - 3 окт. Два пассажира легкового автомобиля погибли во время столкновения с двумя грузовыми фурами на трассе в подмосковных Бронницах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На 57-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение двух грузовиков Mercedes и КамАЗ, а также одной легковушки Volkswagen», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что два человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли на месте.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.