РИАМО - 3 окт. Благодаря появлению Центра содействия строительству в Московской области сократились на 25% сроки получения застройщиками разрешений на возведение объектов и на ввод их в эксплуатацию, сообщил исполняющий обязанности руководителя центра Иван Синельников.

Он отметил, что работа центра также помогла снизить процент отказов по предоставляемым в этой сфере государственным услугам и уменьшить затягивание сроков их предоставления.

«Центр обеспечивает снятие административных барьеров при получении необходимых согласований, так как при сопровождении проектов нам воочию становится видно, где система может давать сбой», - сказал Синельников в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

По его словам, Центр содействия строительству в регионе объединил на одной площадке 20 организаций и органов. Все они участвуют в процедурах подготовки исходно-разрешительной документации и обеспечивают возможность решения любых вопросов по строительству.

«Это позволило серьезно сократить время между разработкой проекта, начиная с идеи, и вводом здания в эксплуатацию, а также регистрацией прав собственности», - пояснил он.

Синельников уточнил, что за каждым направлением закреплен персональный менеджер, который ведет проекты от начала (от идеи) и до конца (до ввода объекта в эксплуатацию и регистрации прав).

Он добавил, что в составе центра работает Агентство развития коммунальной инфраструктуры (АРКИ) – это единый на территории Подмосковья оператор, который осуществляет контроль за работой «ресурсников», содействует в получении технических условий и может дать оперативную информацию о возможных условиях подключения и тарифах.

Все услуги Центр содействия строительству оказывает на бесплатной основе, подчеркнул Синельников.