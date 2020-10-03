РИАМО - 3 окт. С 2017 года с помощью Центра содействия строительству Подмосковья были полностью реализованы более 1 тысячи разных проектов, сообщил исполняющий обязанности руководителя центра Иван Синельников.

Он напомнил, что центр открылся в регионе в 2017 году и сначала принимал на сопровождение только застройки больше 5 тысяч квадратных метров. Затем стали брать стройки от 500 квадратных метров.

«Сегодня центр ведет более 3 тысяч проектов, а также более 1 тысячи проектов уже полностью реализованы при сопровождении центра и функционируют», - сказал Синельников в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

По его словам, на долю крупного и среднего бизнеса в основном приходятся проекты, связанные с производством, логистикой и сельским хозяйством. А по малому бизнесу – это торговые помещения и небольшие производства.