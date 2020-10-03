РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. В подмосковном Подольске стартовал традиционный ежегодный турнир по конкуру и выездке на Кубок памяти Александра Никулина в конноспортивном комплексе (КСК) «Фаворит», в нем принимает участие более 100 спортсменов, собщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по выездке прошли в первый день традиционного ежегодного турнира по конкуру и выездке на Кубок памяти Никулина в КСК «Фаворит». 4 октября планируют повести состязания по конкуру и конный парад.

«В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов. В «Фаворите» собрался практически весь Центральный федеральный округ. Приехали спортсмены из Вологды, Калуги, Рязани, Воронежа и других городов. Среди них есть кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, члены сборной России», - говорится в сообщении.

По словам руководителя КСК «Фаворит» Сергея Головатюка, турнир проводят с 2004 года, из муниципального он стал региональным. Раньше на нем проводили показательные выступления по конной джигитовке, различные конные мастер-классы для детей. Юные зрители могли попрыгать на батуте, поучаствовать в различных развлекательных программах. Но в 2020 году программу сократили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Первый мэр Подольска Никулин был большим любителем лошадей и оказывал конноспортивному комплексу огромную поддержку. При его активном участии на базе «Фаворита» была создана муниципальная школа верховой езды, которая впоследствии заработала статус спортивной школы олимпийского резерва.