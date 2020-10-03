РИАМО - 3 окт. В столице планируют провести реставрацию двух памятников поэту Сергею Есенину в 2021 году, а в 2022 году пройдут работы на его могиле на Ваганьковском кладбище, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Специалисты уже приступили к разработке проектов реставрации памятников Сергею Есенину на Тверском и Есенинском бульварах», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что специалисты помоют и почистят монументы, устранят очаги коррозии на бронзе, сохранят патину и покроют памятники консервационным составом. Также мастера уберут сколы и трещины на поверхности.

Могилу поэта на территории Ваганьковского кладбища планируют отреставрировать в 2022 году. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.