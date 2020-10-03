РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 окт. В Дзержинском 6 октября отключат электричество в ряде домов на улицах Лесная и Лермонтова, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Дзержинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях 6 октября электроэнергии в Дзержинском. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется с 9:00 до 17:00. Его отключат в домах №№7, 17, 6, 7А, 10, 1А, 5, 9, 14, 16, 19, 18, 20 на улице Лермонтова и в доме №8 на Лесной улице.