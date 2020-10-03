РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 окт. В подмосковном Дзержинском почтили память первого мэра города Виктора Доркина, который был застрелен в 2006 году, сообщила глава округа Людмила Иванова.

В субботу Доркину исполнилось бы 67 лет.

«Всех, кто пришел возложить цветы к бюсту первого мэра, объединяет память о талантливом руководителе, душевном человеке, любившим Дзержинский и его жителей. Я не знала Виктора Ивановича Доркина лично. Он был хорошим управленцем, хозяйственником, но, главное, он был личностью, человеком», - написала Иванова в своем Instagram.

По ее словам, все проблемы жителей были и его проблемами тоже. Он старался уделить внимание каждому, умел быть принципиальным и жестким, вместе с тем очаровывал харизматичностью и открытостью.

Она добавила, что Доркин ходил по улицам города, здоровался с каждым, протягивал руку помощи тем, кому она была нужней всего.

«Его нет 14 лет. Но он живой в памяти каждого из нас», - заключила Иванова.