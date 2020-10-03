РИАМО - 3 окт. Разгрузочные дни лучше устраивать после празднования Нового года, а не в преддверии к нему, так как они помогают вывести шлаки и освободить организм от токсинов, сообщает Nation News.

«Девушки, чтобы влезть в новогоднее платье начинают издеваться над собой, садятся на жесткие диеты или вообще ничего не едят. Но этого делать ни в коем случае не стоит. Потому что после того, как девушка неделями ничего не ела, она садится за новогодний стол и ест жирную пищу», — отметила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Она добавила, что жирная пища после диет — это удар по печени, поджелудочной железе и микрофлоре. В таком случае через пару часов после еды раздувается живот и выглядит женщина хуже, чем до диеты.

Специалист добавила, что разгрузочные дни для организма лучше всего устраивать после новогодних праздников. Это поможет вывести шлаки и токсины.

По словам диетолога, на новогоднем столе обязательно должна быть овощная нарезка, а сам праздничные ужин нужно начать с овощей, съесть их рекомендуется 50 граммов.

«Очень важно продумать меню на Новый год. Сделать его либо рыбным, либо мясным. Если человек начинает есть все подряд: колбасу, рыбу, мясо, то организму сложно переварить столько разных жиров, пища начинает просто гнить в желудке. Поэтому продумайте свой стол в какую-то одну сторону», —​ уточнила врач.

Она подчеркнула, что на празднике следует ограничить потребление газированных напитков, особенно вместе с алкоголем. Отдать предпочтение следует домашним компотам.