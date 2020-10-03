РИАМО - 3 окт. Штраф до 300 тысяч рублей может грозить автосалону BMW на улице Зорге за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

Он отметил, что в субботу сотрудники ОАТИ провели обследование территории автосалона.

«Выявлены следующие нарушения: отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников автосалона, также несоблюдение дистанции, отсутствие разметки по дистанцированию, отсутствие при входе санитайзеров», — сказал Каюмов.

По его словам, что в отношении данного автосалона будут применены штрафные санкции. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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