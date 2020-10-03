РИАМО - 3 окт. Замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что на текущий момент нет никаких решений о массовом переходе российских школ на удаленное обучение, сообщает ТАСС.

По его словам, в регионах страны эпидситуация сейчас разная. Переход на дистанционный режим происходит только в случае обнаружения очага заболевания.

«Никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. <…> Во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве», — сказал Грибов.

Он выразил надежду на то, что эпидобстановка в стране изменится в положительную сторону за время каникул.​

Во всех учебных заведениях страны также усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса.​

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Текстовая трансляция

3 ОКТЯБРЯ

- Более 950 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На аппаратах ИВЛ в городских медучреждениях находятся 242 пациента.

- Еще 1069 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087 человек.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в столице за сутки. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончались 5314 пациентов с Covid-19.

- В Москве проходящим диагностику на коронавирус будут делать тесты на грипп. Также тестировать на грипп будут горожан из групп риска.

- Лечащиеся от коронавируса москвичи бесплатно получат пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом.

- В Москве расширили программу бесплатного обеспечения лекарствами больных коронавирусом. В городе амбулаторным пациентам будут выписывать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».