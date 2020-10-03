РИАМО - 3 окт. Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал об эффективности поправок, внесенных в конце декабря 2019 года в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«По сути, для нас это законодательный прорыв. Во-первых, согласно внесенным изменениям для реализации национальных проектов, региональные власти вправе утвердить перечни объектов капитального строительства, для которых могут применяться особые правила закупок», — сказал Локтев в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

В частности, предметом контракта могут выступать одновременно подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, сами работы по строительству или реконструкции, отметил министр.

Он пояснил, что контракт в таком случае заключается с единственным поставщиком. В Московской области утверждены шесть объектов, которые будут торговаться по новой схеме.

«Во-вторых, теперь в законе конкретизированы дополнительные требования к участникам торгов на строительство в случае проведения закупки в виде аукциона. Кроме того, с 1 сентября 2020 года появилась возможность проводить закупку строительных работ путем проведения конкурса. Также утверждены типовые критерии определения его победителя», — добавил глава областного Минстроя.

Он подчеркнул, что данные меры позволяют ограничить недобросовестную конкуренцию и привлекать к работам опытных подрядчиков.