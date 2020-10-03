РИАМО - 3 окт. На столичном стадионе в субботу пройдет футбольный матч между командами «Спартак» и «Зенит», за общественным порядком на игре будут следить росгвардейцы и военнослужащие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

Матч между московским и петербургским футбольными клубами начнется в 19:00 на стадионе «Открытие Арена».

«Перед началом спортивного мероприятия стадион обследуют специалисты инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии. Для оперативного реагирования на все сообщения о правонарушениях, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приближены к местам массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.

Болельщиков будут запускать на стадион через рамки металлодетекторов. Граждане в состоянии алкогольного опьянения не будут допущены на игру.