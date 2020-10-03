РИАМО - 3 окт. Известного российского националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак похоронили в субботу на Кунцевском кладбище в Москве, сообщается на сайте телеканала «360».

На кладбище были усилены меры безопасности — на входе установили рамки металлоискателей, также на территории дежурили полицейские. Проститься с погибшим пришли десятки людей.

«Тесака похоронили в открытом белом гробу, люди могли с ним проститься и возложить цветы. Погребение прошло тихо, без эксцессов и провокаций», — говорится в сообщении.

Тело осужденного Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Он оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у администрации тюрьмы за «причиненные неудобства». Националист также попросил передать книгу и личный дневник своей гражданской жене.

Официальная версия следствия — самоубийство. Однако адвокаты и родители Тесака не верят в суицид и считают, что его сначала пытали ради признания в ряде преступлений, а потом убили. При этом сам Марцинкевич неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не будет кончать жизнь самоубийством.

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