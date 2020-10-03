РИАМО - 3 окт. Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о самых заметных реализованных строительных проектах на территории Подмосковья в текущем году, а также о планируемых к вводу в эксплуатацию.

«Прежде всего, это военно-исторический Музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево в Рузском округе, который уже открыт после реконструкции. Знаковый и важный для региона объект», — сказал Локтев в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Особо министр подчеркнул введенный в этом году поликлинический корпус Одинцовской центральной районной больницы. На очереди ввод еще одного корпуса.

«Совсем скоро современный клинико-диагностический центр сможет принимать до полутора тысяч пациентов в смену. Жителей Одинцова обеспечат высококачественным медицинским обслуживанием», — добавил министр.

По его словам, на завершающие стадии строительства вышли несколько объектов, среди которых музыкальный колледж имени Прокофьева в Пушкине, стадион «Знамя труда» в Орехово-Зуеве и ДК в Молодежном.