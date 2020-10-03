РИАМО - 3 окт. Более 80 объектов социальной сферы планируется построить на территории Подмосковья по итогам текущего года, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, основной акцент в 2020 году сделали на реализацию масштабной программы по строительству школ, старт которой дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в прошлом году.

«В планах на этот год — ввод в эксплуатацию 34 объектов образования. Всего же в рамках госпрограммы и нацпроектов запланировано построить более 80 объектов. Среди них — девять детских садов на 1525 мест, семь из них по нацпроекту «Демография». Кроме того, еще построим 17 объектов здравоохранения, шесть объектов спорта и шесть — культуры», — сказал Локтев в интервью, опубликованном в журнале «КонкуренTEAM».

Десять социальных объектов различного назначения уже ввели в эксплуатацию с начала года, отметил он.

Локтев особо подчеркнул, что все объекты вводятся в эксплуатацию с мебелью и необходимым оборудованием.