РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска во время празднования Дня города торжественно открыли мемориальную доску Почетному гражданину города, оружейнику Михаилу Власову, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На открытии мемориальной доски собрались его родные, коллеги, друзья, депутаты горсовета, сотрудники администрации округа. Это было первое мероприятие к 239-й годовщине со дня основания Подольска и образования Подольского уезда, 80-летию города Климовск.

«В микрорайоне Климовск 3 октября на доме №5 на улице Заводская торжественно открылась мемориальная доска, увековечивающая память Почетного гражданина Климовска Власова. В этом доме он жил с 1969-го по 2019-й год», - говорится в сообщении.

Его профессиональная деятельность была связана с Конструкторским бюро автоматических линий (КБАЛ) имени Л.Н. Кошкина, где он проработал 57 лет с 1951 года. Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до генерального директора, этот пост он занимал с 1989 по 1996 годы. Вместе с академиком Львом Кошкиным был разработчиком принципиально нового высокопроизводительного оборудования автоматических роторных линий для производства патронов стрелкового оружия. При его непосредственном участии была проведена реконструкция всех патронных заводов страны.

Также Власов является создателем автоматических роторных линий для изготовления гражданской продукции. Ему принадлежат более 70 научных трудов, 60 авторских изобретений. Он лауреат Ленинской премии, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Власова не стало 2 марта 2019 года.

«Конструктор, организатор производства Власов много сделал для оборонно-промышленного комплекса нашей страны, для расширения работы роторных линий не только в целях обороны государства, но и в интересах народного хозяйства, пищевой промышленности, сельского хозяйства СССР», - сказал глава Подольска Николай Пестов.

Под руководством Власова организовали подшефную работу КБАЛа в школах, построили детский сад «Аленький цветочек», создали базу отдыха «Митино» на Оке, где до настоящего времени отдыхают климовчане. Он неоднократно избирался депутатом горсовета. О его делах, высоком профессионализме вспоминали ветеран КБАЛа, соратник Борис Никольский, глава города Климовска с 1992 по 2004 год Михаил Разуваев.

Его жена Эда Власова тоже Почетный гражданин города Климовска. Пестов и Власова сняли покрывало с мемориальной доски, присутствующие возложили к ней цветы.