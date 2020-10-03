РИАМО - 3 окт. Жители регионов России проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды в рамках уникального события — всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк», говорится в сообщении пресс-службы Центрального федерального округа.

Акция прошла при поддержке Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы». Трансляция мероприятия проходила в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал в акции по видеосвязи.

Вопросы теста зачитывали сам Кобылкин, а также исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

На вопросы спикеров отвечали не только гости мероприятия в «Аптекарском огороде». В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах — всего порядка 60.

За первый час число участников превысило 5,5 тысячи человек. Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Остальные смогут подтянуть свои знания к следующему тестированию.

Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной. Тест доступен по ссылке.